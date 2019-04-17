Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.04.2019 15:04
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 15:13

'da şaşkına çeviren olay! Peş peşe 8

’da şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte oluşan lar, amatör kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Sabah saatlerinde başlayan ilk hortumla beraber şu ana kadar 8 hortum meydana geldi.

Dünyanın en uzun kumsallarından birine sahip olan Samandağ sahilinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışla birlikte ortaya çıkan lar kentte paniğe neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren ortaya çıkan 8 hortum, amatör kameralar tarafından tek tek görüntülendi.

Samandağ sahilinde oluşan fırtına ve hortumlar nedeniyle, teknelerinde denize açılamadığı öğrenildi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriHatay'da şaşkına çeviren olay! Peş peşe 8 hortum
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri