Dünyanın en uzun kumsallarından birine sahip olan Samandağ sahilinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışla birlikte ortaya çıkan hortumlar kentte paniğe neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren ortaya çıkan 8 hortum, amatör kameralar tarafından tek tek görüntülendi.
Samandağ sahilinde oluşan fırtına ve hortumlar nedeniyle, teknelerinde denize açılamadığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.