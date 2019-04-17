



Pamukkale Örenyeri Antik Havuz önünde, Turizm Haftası'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Açılış kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca Pamukkale Örenyeri'ne girişler bugün 15.00-18.00 saatlerinde ücretsiz yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi dolayısıyla girişlerde uzun yaya ve araç kuyrukları oluştu. Termal suların oluşturduğu görsel güzelliklere 7'den 70'e yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, travertenler üzerinde yürüdü, hatıra fotoğrafı çektirdi, bazıları ise antik havuzda termal suyun keyfini çıkardı.

Hierapolis Antik Kenti'ni de gezme fırsatı bulan ziyaretçiler özellikle antik tiyatro ve anıt mezarlara ilgi gösterdi.