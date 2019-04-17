Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Sayısal Loto'nun 17 Nisan tarihli çekilişinde haftanın şanslı numaraları belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da çıkan şanslı numaralar neler? İşte 17 Nisan Sayısal Loto sonuçları...

17 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 3 - 10 - 18 - 23 - 24 - 42

GEÇEN HAFTANIN KAZANAN NUMARALARI HANGİLERİ?

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar sayısal loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Sayısal Loto'da toplam 8 tane kolon bulunuyor. Kolonların içerisinde 1'den, 49'a kadar sayılar bulunmaktadır. Her kolonda 6 adet sayı seçmeniz ve kalem ile işaretlemeniz gerekmektedir.