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  • 17.04.2019 21:00
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 21:00

’de sokakta soyunup çırılçıplak yürüyen şahıs gözaltına alındı

’de sokakta soyunup çırılçıplak yürüyen M.Y. (26) gözaltına alındı. M.Y., ifadesinin alınmasının ardından çağrılan ailesine teslim edildi.

Şoke eden görüntü!

Kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen M.Y., yolda yürürken kıyafetlerini çıkarmaya başladı.

Bir süre çırılçıplak yürüyen M.Y., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Karakola götürülen M.Y., daha sonra Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

M.Y., ifadesinin alınmasının ardından çağrılan ailesine teslim edildi.

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