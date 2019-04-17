Hadi'de heyecanlı bekleyiş son buldu. Birçok kişi merakla bu akşam 20.30'da başlayacak Hadi'nin ipucu sorusunu merak ediyordu. Hadi ipucu sorusu özetle, "Cochran'ın 1886 yılında patentini aldığı icat hangisidir?" olarak paylaşıldı. İşte merakla araştırılan 17 Nisan Hadi ipucu cevabı...

17 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Cochran, renkli bir hayatı olan ve verilen partilere sık sık ev sahipliği yapan zengin bir kadındı. Ev işleriyle uğraşmak yerine sosyal aktivitelere katılmak isteyen Cochran, gündelik hayatı kolaylaştıran bir icat yaptı. Peki, 1886 yılında patentini aldığı bu alet hangisi sizce?

Cevap: BULAŞIK MAKİNESİ

​JOSEPHİNE COCHRANE KİMDİR?

Josephine Cochrane 1886'da Shelbyville, Illinois'ta ilk pratik bulaşık makinesini yapmıştır ve bulaşık makinesinin patenti 1850'de Joel Houghton tarafından kendisine verilmiştir.

Cochrane yemek partilerine sık sık ev sahipliği yapan zengin bir kadındı. Kendisi hiçbir zaman bulaşık yıkamazdı. Bunu onun yerine yapan hizmetçilere sahipti fakat hiçbir bulaşığı kırmadan bu işi daha hızlı yapabilecek bir makine olmasını istedi. Hiç kimse bunun gibi bir makine icat etmedi. Böylece o da bunu kendisi yaptı. "Eğer hiç kimse bir bulaşık makinesi icat etmiyorsa, o halde bende bunu kendi başıma yapacağım!" diye bağırdığı söylenmektedir. İlk önce bulaşıkların boyutlarını ölçtü. Daha sonra tel bölmeleri yaptı, her biri özellikle tabakların, fincanların ya da çay tabaklarının uyacağı şekilde tasarlandı. Bölmeler düz yüzeyleri bakır kazan içerisine itecek bir tekerlek içine yerleştirildi. Motor,sıcak sabunlu su kazanın dibinden yukarıya fışkırırken ve bulaşıkların üzerine düşerken, tekerleği döndürüyordu. Arkadaşları bu durumdan çok etkilenmişlerdi,onlar için de birer bulaşık makinesi yaptı ve ona "Cochrane Bulaşık Makinesi" ismini koydular.