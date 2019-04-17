Islama köfte'nin hangi yöreye ait bir yemek olduğu merak ediliyor. Peki, Islama köfte hangi şehrin meşhur yemeğidir? İşte cevabı...

ISLAMA KÖFTE HANGİ ŞEHRİN MEŞHUR YEMEĞİDİR?

Adapazarı'nın yöresel lezzetlerinden olan bir yemektir. Dilimlenmiş ekmekler biberli ve yağlı et suyuna batırılır ve köftelerle birlikte ızgaralanır.

Balkanlardan 1900'lü yıllarda Sakarya'ya yerleşen göçmenlerin getirdiği, adını özel kemik suyuna batırılan ekmekle servis edilmesinden alan ıslama köfte, hem göze hem de damağa hitap etmektedir. Islama köftenin, kente gelen göçerlerin bayat ekmekleri değerlendirmek amacıyla ortaya çıktığı biliniyor.

ISLAMA KÖFTE NASIL YAPILIR?

Islama köfte, kolayca uygulanabilen yemek tarifleri arasında yer almaktadır. İşte tarifi...

Kıymayı derin bir kaba alın. Ekmek içlerini ufalayın. Soğanı soyup rendeleyin. Ufalanmış ekmek, soğan, yumurta sarısı, tuz, karabiber ve yenibaharı kıymaya ekleyip yoğurun. Köfte hamurundan eşit büyüklükte parçalar koparıp elinizde yuvarlayarak uzun ve yassı köfteler hazırlayın.

Sarımsakları soyup ezin. Tereyağını tavada eritin. Sarımsak, tuz ve et suyunu ekleyip bir taşım kaynatın. Köfteleri ızgarada pişirin. Ekmekleri kızartıp servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı suyu gezdirip maydanozu serpin ve köfteleri yerleştirin. Salata yapraklarıyla süsleyip servis yapın.