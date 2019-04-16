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  • 16.04.2019 12:57
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 13:01

’da şok operasyon! Ağına düşürdüğü kadınları...

'da amaçlı insan ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik, 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda 13 mağdur kadın kurtarılırken, suç örgütüne liderlik ettiği belirlenen Metin U'nun cezaevinde olduğu ve örgütü buradan verdiği talimatlarla yönettiği belirlendi.



Ankara'da fuhuş amaçlı insan ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik, 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş amaçlı insan ticareti yaptıkları ve Ankara'ya getirdikleri kadınları zorla çalıştırdıkları belirlenen suç örgütünü takibe aldı.

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