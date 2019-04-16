



Ankara'da fuhuş amaçlı insan ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik, 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş amaçlı insan ticareti yaptıkları ve Ankara'ya getirdikleri kadınları zorla çalıştırdıkları belirlenen suç örgütünü takibe aldı.