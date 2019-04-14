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  • 15.04.2019 02:02
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 02:03

'da iki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

’ın Kozluk ilçesinde arazi meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı. Çıkan tartışmada vurularak ağır yaralanan , Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, olay, Kozluk ilçe merkezi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kozluk Devlet Hastanesine yaralı olarak kaldırılan (39) yapılan ilk müdahalenin ardından Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Pompalı tüfekle ağır yaralanan Aktaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bedriye Aktaş'ın ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, Aktaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kavgada yaralanan Kıymet U. ve Reyhan A.'nın tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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