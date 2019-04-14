Ramazan ayının bu yıl hangi tarihte başlayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 yılı dini günler takvimi yayınladı. Peki Ramazan başlangıcı ne zaman? İşte detaylar...



RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Vatandaşlar tarafından merak edilenlen konulardan birisi de Ramazan ayının ne zaman başlayacağı oldu. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019'da başladı. Ramazan ayı ise 6 Mayıs'ta başlayacak.