Şanlıurfalı kızlar "erkek sporu" olarak bilinen futbolda tarih yazdı. Bozova İlçesi kırsalındaki Kılıçören Ortaokulu'nda kurulan yıldız kızlar futbol takımı, rakip tanımadı. Kızlar, kalesinde hiç gol görmeden bölge şampiyonu olmayı başardı. Yetenekli kız öğrenciler, Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Kızlar, haftanın her günü 29 Nisan'da Sivas'ta gerçekleştirilecek Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak için yağmur çamur demeden antrenman yaptıklarını anlattı. Takımın forveti Derya, 13 kez fileleri havalandırdığını açıkladı.
- Yaşam
- 12.04.2019
- Gazete
Bravo kızlar
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