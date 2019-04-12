Vay h'ali'me! Muhtar seçilen Ali Polat mazbatasını aldı. Eski muhtarın binayı boşalttığını görünce hayatının şokunu yaşadı

Bursa'nın Kuruçeşme Mahallesi'nde yaşayan Ali Polat, muhtarlık yarışına katıldı. Önceki dönem muhtarı Hatice Temel'i geride bırakarak muhtarlığı kazandı. Mazbatasını alan yeni muhtar, muhtarlığın anahtarını eski muhtardan alamadı. Kaymakamlıktan anahtarı alıp binanın kapısını açtı. Sandalye ve masa gibi demirbaşların yanı sıra muhtarlığa ait dosya ve belgelerin de muhtarlıkta olmadığını gören muhtar, boş odayla karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı. Polat, dosyalar olmadığı için vatandaşların işlemlerini de yapamadı. Temel ise "Eşyalar bana aitti. Dosya ve evrakları ise işlerimi bilgisayardan hallettiğim için çöpe atmıştım" dedi.