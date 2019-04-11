Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından haftada iki kere gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 1208. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 8 milyon 136 bin 832 lira olarak belirlendi. Her hafta hayalleri süsleyen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmaınca büyük ikramiye haftaya devretti. Öte yandan 5, 4 ve 3 bilen kişiler belirli ikramiyeleri kazandı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar çıktı? İşte 10 Nisan Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (10 NİSAN 2019)

10 Nisan Sayısal Loto sonucu: 19 - 20 - 22 - 31 - 40 - 47

Sayısal Loto oyununun 1208'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 8 milyon 136 bin 832 lira devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 109 kişi 4 bin 683 lira, 4 bilen 5 bin 436 kişi 70 lira ve 3 bilen 102 bin 147 kişi 10 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 977 bin 628 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 266 bin 555 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 708 bin 829 lira kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..