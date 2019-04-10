Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin sonuçları açıklandı. 9 Nisan tarihli çekiliş için kuponlarını satın alan vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanıp kazanamadığını merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Milli Piyango sonuçlarına göre büyük ikramiye 2'ye bölündü. Peki, Milli Pİyango'da şanslı numaralar neler? İşte 9 Nisan 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları...
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (9 NİSAN 2019)
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
259347
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
106035
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
009031 032685 049048 095031 135667 140341
177260 218562 248272 280606 303887 420063
484204 494408 545048 568589 655398 659997
666954 671021
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
002773 007926 011218 016130 022938 049092
049416 056778 061054 086758 097323 108569
109471 121789 149073 159906 163289 171141
189077 192508 199758 249013 271769 290838
293350 358817 370610 372775 401022 405655
466790 471241 497169 498373 509574 512270
514859 530517 532264 543546 549232 581119
598329 601842 606954 613923 615912 634245
634906 654089
Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
04742 05753 07648 08512 11846 12275
15963 19796 20716 22020 22720 29534
33097 34143 34640 35132 36939 37448
37870 41941 44105 45688 46167 50263
50317 54580 61852 64614 68034 69425
74419 76687 77571 79304 79763 81286
89607 93165 95990 96026
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0211 0319 0745 0982 1083 1150
1162 1592 2408 2921 2966 3181
3429 3505 3566 3762 4416 4667
4695 4748 5118 5214 5608 5734
5814 6009 6080 6846 8168 8484
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
087 114 149 160 308 332
355 386 394 446 456 460
558 592 600 749 862 914
915 962
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
09 15 16 33 42 50
87
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
2 9
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
059347 159347 209347 219347 229347 239347
249347 250347 251347 252347 253347 254347
255347 256347 257347 258347 259047 259147
259247 259307 259317 259327 259337 259340
259341 259342 259343 259344 259345 259346
259348 259349 259357 259367 259377 259387
259397 259447 259547 259647 259747 259847
259947 269347 279347 289347 299347 359347
459347 559347 659347
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