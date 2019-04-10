Bugünkü
Takvim

Eşinin bir oyla kaybettiği muhtarlığı 11 oy farkla aldı! oldu

, bir önceki de 1 oyla muhtarlığı kaybetti. Yarışı bu kez eşi ’e devretti. Genç kadın 11 oy farkıyla zaferini ilan etti. olarak tarihe geçti.

'Eş'siz fark
Muhtarlık leri, renkli geçti. Yurdun dört bir yanından birbirinden ilginç haberler geldi. 'nın Emirgazi İlçesi'nde köy statüsünde olan 'nde yaşayan , 4 Haziran 2017'de yapılan ara seçimde muhtar olmak için mücadele etti. Ancak muhtarlığı 1 oyla kaybetti. 31 Mart seçimlerinde bu kez Çelik'in eşi muhtarlık yarışına girdi.

'ÇOK İŞİMİZ VAR'
Özlem Çelik, 81 geçerli oyun 46'sını alarak seçildi. Eşinin 1 oyla kaybettiği muhtarlığı 11 oy farkla kazanan Özlem Çelik, köylülere teşekkür etti. Muhtar Özlem Çelik, "Doğup büyüdüğüm köyümün muhtarlığını yapacağım. Mahallemize kadın eli değecek. Yapacak çok işimiz var. Şebeke suyu içilmiyor, altyapı ve ulaşım sorunu var. Otobüs ve dolmuşların köyümüzden geçmesini istiyoruz. Yollarımız dar, elektrik kesintileri oluyor. Bunların çözümü için çalışacağız. 'Bayandan muhtar mı olur?' diyenler oldu ama insanlar bana güvendi. Benden beklenti büyük. Bu beklentileri boşa çıkarmayacağım" dedi.



KÖYLÜLER MUTLU
Öbektaş Mahallesi Muhtarı Özlem Çelik, keçi ve koyun sağıyor, arıcılık yapıyor. Çelik'e en büyük desteği ise önceki seçimde 1 oyla muhtarlığı kaybeden eşi Savaş Çelik veriyor. Köylüler ise çiçeği burnunda muhtara çok güvendiklerini söylüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriEşinin bir oyla kaybettiği muhtarlığı 11 oy farkla aldı! Köyün ilk kadın muhtarı oldu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri