Muhtarlık seçimleri, renkli geçti. Yurdun dört bir yanından birbirinden ilginç haberler geldi. Konya'nın Emirgazi İlçesi'nde köy statüsünde olan Öbektaş Mahallesi'nde yaşayan Savaş Çelik, 4 Haziran 2017'de yapılan ara seçimde muhtar olmak için mücadele etti. Ancak muhtarlığı 1 oyla kaybetti. 31 Mart seçimlerinde bu kez Çelik'in eşi Özlem Çelik muhtarlık yarışına girdi.
'ÇOK İŞİMİZ VAR'
Özlem Çelik, 81 geçerli oyun 46'sını alarak köyün ilk kadın muhtarı seçildi. Eşinin 1 oyla kaybettiği muhtarlığı 11 oy farkla kazanan Özlem Çelik, köylülere teşekkür etti. Muhtar Özlem Çelik, "Doğup büyüdüğüm köyümün muhtarlığını yapacağım. Mahallemize kadın eli değecek. Yapacak çok işimiz var. Şebeke suyu içilmiyor, altyapı ve ulaşım sorunu var. Otobüs ve dolmuşların köyümüzden geçmesini istiyoruz. Yollarımız dar, elektrik kesintileri oluyor. Bunların çözümü için çalışacağız. 'Bayandan muhtar mı olur?' diyenler oldu ama insanlar bana güvendi. Benden beklenti büyük. Bu beklentileri boşa çıkarmayacağım" dedi.
KÖYLÜLER MUTLU
Öbektaş Mahallesi Muhtarı Özlem Çelik, keçi ve koyun sağıyor, arıcılık yapıyor. Çelik'e en büyük desteği ise önceki seçimde 1 oyla muhtarlığı kaybeden eşi Savaş Çelik veriyor. Köylüler ise çiçeği burnunda muhtara çok güvendiklerini söylüyor.
'ÇOK İŞİMİZ VAR'
Özlem Çelik, 81 geçerli oyun 46'sını alarak köyün ilk kadın muhtarı seçildi. Eşinin 1 oyla kaybettiği muhtarlığı 11 oy farkla kazanan Özlem Çelik, köylülere teşekkür etti. Muhtar Özlem Çelik, "Doğup büyüdüğüm köyümün muhtarlığını yapacağım. Mahallemize kadın eli değecek. Yapacak çok işimiz var. Şebeke suyu içilmiyor, altyapı ve ulaşım sorunu var. Otobüs ve dolmuşların köyümüzden geçmesini istiyoruz. Yollarımız dar, elektrik kesintileri oluyor. Bunların çözümü için çalışacağız. 'Bayandan muhtar mı olur?' diyenler oldu ama insanlar bana güvendi. Benden beklenti büyük. Bu beklentileri boşa çıkarmayacağım" dedi.
KÖYLÜLER MUTLU
Öbektaş Mahallesi Muhtarı Özlem Çelik, keçi ve koyun sağıyor, arıcılık yapıyor. Çelik'e en büyük desteği ise önceki seçimde 1 oyla muhtarlığı kaybeden eşi Savaş Çelik veriyor. Köylüler ise çiçeği burnunda muhtara çok güvendiklerini söylüyor.
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