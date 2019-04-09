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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 07:09

'den 13 ile son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 10 Nisan 2019

10 Nisan 2019 Çarşamba son dakika tahminleri... Genel Müdürlüğü, internet sitesi üzerinden yayınladığı yeni tahmin raporları ile birçok il için kuvvetli uyarısında bulundu. Yapılan tahminlerde özellikle Kıyı Ege ve Güneydoğu'nun doğusunda bulunan illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Nisan 2019 Çarşamba hava durumu...

Meteoroloji'den 13 ile son dakika sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Manisa ve Denizli çevreleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir'in batısı ile Şanlıurfa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve Doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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