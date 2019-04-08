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  • 08.04.2019 15:55
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 16:01

Son dakika: Alperen'in ölümü ile ilgili mahkemeden karar

’de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki ’in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen , yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Alperen'in ölümü ile ilgili mahkemeden karar

'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki 'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen 'un yargılandığı davada karar çıktı. Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada minik Alperen'in annesi Buket ve babası Serkan Sakin, tutuksuz sanık Nurcan Altıok ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sakin ailesinin avukatı Şenol Diş, sanığa herhangi bir indirim yapılmadan ceza verilmesini talep ederek, "Ağustos sıcağında bir çocuğun saatlerce kapalı bir aracın içerisinde bırakılması sonucunda o çocuğun ölümü kaçınılmazdır. Sanığın olası kast hükümleri gereğince cezalandırılması gerekiyor" dedi.



Minik Alperen'in annesi Buket Sakin ise hakimden, Nurcan Altıok'un bir daha öğretmenlik yaptırılmaması yönünde karar vermesini istedi.
Alperen Sakin'in öğretmeni Nurcan Altıok'a "taksirle ölüme sebebiyet" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdiğini açıklayan hakim, Altıok'un 2 yıl 1 ay da öğretmenlik mesleğini yapmasını yasakladı.

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