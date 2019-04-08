Mübarek Üç Aylar, 8 Mart Cuma günü başladı. Üç ayların başlamasıyla birlikte vatandaşların araştırdığı konular arasında Berat Kandili de yer alıyor. Günahlardan arınma müjdesinin verildiği Berat Kandili, Hicri Takvim'e göre Şaban Ayı'nın 14'ünü 15'ine bağlayan gece kutlanmaktadır. Peki, 2019 Berat Kandili ne zaman? İşte cevabı...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'nde 19 Nisan Cuma gününü 20 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece İslam dünyasında Berat Kandili kutlanacak.

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Beratın ilk şartı, kimlerden ve nelerden uzak duracağımızı; kimlere ve nelere yakın olacağımızı bilmektir. Bu itibarla Berat, ruhumuza ağır gelen her türlü keder ve sıkıntıdan, insanı inciten hata ve günahtan, insana yakışmayan söz, tutum ve davranıştan "berat etmek" için eşsiz bir fırsattır.

Kulluk yolculuğumuzdaki değişim ve dönüşümün en önemli işaretini resmeden berat, kişinin doğuştan günahlardan berî olduğunu bize haber veren önemli bir müjdedir.

Berat, nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan Ramazan ayına bizi hazırlayan; diri bir zihin ve berrak bir gönülle aşama aşama kemale ulaştıran Rabbimizle, taat ve itaat zemininde buluşturan bir yakınlaşmadır.