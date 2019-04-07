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  • Son Güncelleme: 07.04.2019 20:20

Son dakika haberi: 'de genç öğretmen evinde ölü bulundu!

'in Yenişehir ilçesinde kalan genç öğretmen evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma devam ediyor. 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kalan genç öğretmen evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma devam ediyor. 1 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, özel bir eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yapan Eda K'nin (38) 8 yaşındaki kızı, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturdukları apartmandaki komşularına giderek annesini uyandıramadığını belirtti.

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