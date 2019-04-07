Canlı bilgi yarışması Hadi bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Birçok kişi merakla ipucu sorusunu bekliyordu. Hadi ipucu sorusu "Romanda yer alan karakterler; roman boyunca asla birbirleriyle karşılaşmamış olan Septimus Warren Smith ile bu romana ismini veren Mrs Dolloway'dir. Peki siz bu karakterin tam adını biliyor musunuz?" şeklinde paylaşıldı.

7 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU

Soru: İpucumuz ise Virginia Woolf'un en ilgi çekici romanlarından biri olan "Mrs Dolloway" hakkında. Romanda yer alan karakterler; roman boyunca asla birbirleriyle karşılaşmamış olan Septimus Warren Smith ile bu romana ismini veren Mrs Dolloway'dir. Peki siz bu karakterin tam adını biliyor musunuz?

Cevap: Kitabın ana karakterleri roman boyunca asla birbirleriyle karşılaşmamış olan Septimus Warren Smith ile Clarissa Dalloway'dir.

VİRGİNİA WOOLF KİMDİR?

Virginia Woolf, 1882'de Londra'da dünyaya geldi. Victoria devri'nin tanınmış yazarlarından Sir Leslie Stephen'ın kızıydı. Virginia Woolf 1912 yılında Leonard Woolf ile evlenmiştir. Leonard Woolf eşi için bir basımevi kurmuştu ve bu da Virginia Woolf'un yazdığı kitapları yayımlatması için bir fırsat olmuştu.

Bir profesyonel olarak 1905'lerde yazmaya başlayan Virginia Woolf'un ilk kitabı olan The Voyage Out (Dışa Yolculuk) 1915'te yayınlanmıştır. Bu kitabın yazımı çok uzun sürmüş, bir yıl içinde üç kez tekrar yazılmıştır. Özelllikle annesinin ölümünü yenmesi ile ilgili olan bu kitap ilginç olduğu kadar etkileyicidir.

Perde Arası romanını yazdığı sıralarda artık kendini yeterince yetenekli hissetmiyor, yeteneğini kaybettiğini düşünüyordu. Her gün savaş korkusu ve yeteneğini kaybetmenin vermiş olduğu stres, dehşet ve korku sonucu ruhsal bunalıma girmiş, 28 Mart 1941'de içinde bulunduğu duruma daha fazla dayanamayıp evlerinin yakınlarında bulunan Ouse nehrine ceplerine taşlar doldurarak atlayıp intihar etmiştir.