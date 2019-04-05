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  • 06.04.2019 01:38
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 01:38

’ta 5 genç otomobille gölete uçtu

’ta içinde 5 gencin bulunduğu otomobil gölete uçtu. 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken bir kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olay, Uşak Banaz ilçesi Kızılcasöğüt kasabası yakınında bulunan Kızılcasöğüt göletinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göl kenarına piknik yapmaya gençler havanın kararmasıyla dönüş için yola çıktılar.

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