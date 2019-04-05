Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Kaza, saat 02.30 sularında Ankara'nın Polatlı ilçesi Üçpınar mevkisinde meydana geldi. Osman Uzun (53) yönetimindeki 06 ZT 961 plakalı minibüs, Polatlı'dan Eskişehiristikametinde seyir halinde ilerlerken bölünmüş yolun 19-20'nci kilometreleri arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi. Orta refüjde bulunan su kanalına devrilen minibüsteki 4 yolcu yaralanırken sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan, Ayşegül G., Hasan Basri İ., Muammer Sefacan E., Ezgi Seren C., sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazanın meydana geldiği yolun iki şeridini güvenlik amaçlı trafiğe kapatarak, araçların geçişini kontrollü bir şekilde sağladı. Kazada devrilen minibüs ise çekici marifetiyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.