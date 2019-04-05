Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 06.04.2019 06:58
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 07:00

'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

’nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsü devrildi. da 4 kişi yaralandı.

Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

, saat 02.30 sularında 'nın Polatlı ilçesi Üçpınar mevkisinde meydana geldi. Osman Uzun (53) yönetimindeki 06 ZT 961 plakalı minibüs, Polatlı'dan Eskişehiristikametinde seyir halinde ilerlerken bölünmüş yolun 19-20'nci kilometreleri arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi. Orta refüjde bulunan su kanalına devrilen minibüsteki 4 yolcu yaralanırken sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan, Ayşegül G., Hasan Basri İ., Muammer Sefacan E., Ezgi Seren C., sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazanın meydana geldiği yolun iki şeridini güvenlik amaçlı trafiğe kapatarak, araçların geçişini kontrollü bir şekilde sağladı. Kazada devrilen minibüs ise çekici marifetiyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAnkara'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri