Katil balina!

Dünyada bugüne kadar 200'e yakın gencin intiharına sebep olan "Blue Whale" (Mavi Balina) adlı katil oyun Türkiye'de de can almaya devam ediyor. Son örneği İzmir'de yaşandı. Son yerel seçimde CHP'den Belediye Meclis Üyesi seçilen Nevin M. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Erol M.'nin özel bir kolejde okuyan oğlu Tuna M. (16), evlerinin çatı katında kendisini astı. Hastaneye kaldırılan genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Nevin M., "Konuşabilecek durumda değilim, acımın tarifi yok" dedi. Bilgisayar oyunlarına meraklı olduğu belirtilen Tuna M.'nin, 'Mavi Balina' adlı oyunu oynayıp, oynamadığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı. Van'da ise Sevda Erkaçmaz, önceki gün 5 kız arkadaşıyla birlikte piknik yapmak için Akköprü Tepesi'ne çıktı. Metrelerce yükseklikten atlayarak, canına kıydı. Genç kızın, ölüm tarihini eline kazıdığı ortaya çıktı.
YETKİLİLER UYARDI
'Mavi balina' oyunu ailelerin kabusu haline geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), aileleri bir kez daha uyardı. Doğrudan bir link aracılığıyla telefona ya da bilgisayara yüklenen oyunun teknik olarak engellenemediğine dikkat çeken yetkililer, "Oyun, 9-16 yaş arasındaki çocukları hedef alıyor. Aileler şüpheli durumları vakit kaybetmeden ihbarweb.org. tr adresine bildirsin" dedi.
Van'da 14 yaşındaki Sevda Erkaçmaz, arkadaşlarıyla kayalık bölgeye gitti. Kendisi intihar ederken, arkadaşları vazgeçti. Küçük kızın 'Mavi Balina' oynadığı ortaya çıktı.
YETKİLİLER UYARDI
'Mavi balina' oyunu ailelerin kabusu haline geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), aileleri bir kez daha uyardı. Doğrudan bir link aracılığıyla telefona ya da bilgisayara yüklenen oyunun teknik olarak engellenemediğine dikkat çeken yetkililer, "Oyun, 9-16 yaş arasındaki çocukları hedef alıyor. Aileler şüpheli durumları vakit kaybetmeden ihbarweb.org. tr adresine bildirsin" dedi.
Van'da 14 yaşındaki Sevda Erkaçmaz, arkadaşlarıyla kayalık bölgeye gitti. Kendisi intihar ederken, arkadaşları vazgeçti. Küçük kızın 'Mavi Balina' oynadığı ortaya çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.