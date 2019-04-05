Bir zamanlar Adana'da

Uçan polis, uyuşturucu tacirlerini yakaladı. Olay dün Adana'da yaşandı. Emniyet güçleri, bir otomobilde uyuşturucu hap getirildiği bilgisine ulaşınca zaman geçirmeden harekete geçti. Operasyon için düğmeye bastı. Şüphelileri takibe aldı. Uyuşturucu tacirleri ise kaçmaya başladı. Filmleri aratmayan kovalamaca da o anda başladı. Bir polis, aracın üzerine atlayarak, sunroofa tutundu. Bir diğeri ise otomobilin lastiklerine ateş etti. Şüpheliler, bu kez yaya olarak kaçmaya başladı. İdris Y. ile kardeşi Sinan Y. ve arkadaşı Şiar K. yakalandı. 920 uyuşturucu hap bulunan torba ele geçirildi. İdris Y. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Ziya RAMOĞLU
Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Ziya RAMOĞLU
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