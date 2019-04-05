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Bir zamanlar 'da

’da emniyet güçlerinin düzenlediği operasyon, Hollywood filmlerini aratmadı. Polis, hareket halindeki otomobilin üzerine atladı. Heyecan dolu o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bir zamanlar Adana'da
Uçan polis, tacirlerini yakaladı. Olay dün 'da yaşandı. Emniyet güçleri, bir otomobilde uyuşturucu hap getirildiği bilgisine ulaşınca zaman geçirmeden harekete geçti. Operasyon için düğmeye bastı. Şüphelileri takibe aldı. Uyuşturucu tacirleri ise kaçmaya başladı. Filmleri aratmayan kovalamaca da o anda başladı. Bir polis, aracın üzerine atlayarak, sunroofa tutundu. Bir diğeri ise otomobilin lastiklerine ateş etti. Şüpheliler, bu kez yaya olarak kaçmaya başladı. İdris Y. ile kardeşi Sinan Y. ve arkadaşı Şiar K. yakalandı. 920 uyuşturucu hap bulunan torba ele geçirildi. İdris Y. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Ziya RAMOĞLU

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