31 Mart yerel seçimleri sona erdi. Ancak sandıktan çıkan sürprizler bitmedi. "Züğürt Ağa" filmindeki seçim sahnesinin benzeri, Zonguldak'ın Devrek İlçesi'ne bağlı Mumcuoğlu Köyü'nde meydana geldi. Celal Hırçın, Şaban Çubukçu, Kenan Özsoy ve Birol Özsoy, muhtarlık için kıyasıya mücadele etti. Ancak sandıktan çıkan sonuç, herkesi şaşkına çevirdi. Adaylardan mevcut muhtar Celal Hırçın 106 oy alırken, Şaban Çubukçu 74, Kenan Özsoy 5 oy alabildi. Birol Özsoy'un ise sıfır oy aldığı bildirildi.
KÖYLÜLER ŞAŞIRDI
Kendisine oy vermediği anlaşılan Birol Özsoy'a eşi ve ailesi de oy vermedi. Tekrar muhtar seçilen Hırçın, Birol Özsoy'un aldığı sonuca şaşırdığını söyledi. Muhtar Hırçın, "Seçime niye girdi bilmiyorum? Seçim yaklaşınca işler değişti galiba. Oyunu bana değil, bana en yakın oy alan rakibe verdiğini düşünüyorum. Kendisine bile oy atmayınca bu durum ortaya çıkıyor. Tüm köy, sıfır oy alan muhtarı konuşuyor" dedi.
ZÜĞÜRT AĞA
Zonguldak'ta kendisine oy vermeyen muhtar adayı Özsoy, başrolünü Şener Şen'in oynadığı 'Züğürt Ağa' filmindeki seçim sahnesini hatırlattı. 1985 yapımı Züğürt Ağa filminde, ağanın partisine sadece 1 oy çıkmıştı. Oyu atan kişi de ağaydı! Ancak Özsoy kendisine oy atmayınca bir oy bile alamadı.
Kendisine oy vermeyen muhtar adayı Birol Özsoy'a ailesi de oy vermedi.
KÖYLÜLER ŞAŞIRDI
Kendisine oy vermediği anlaşılan Birol Özsoy'a eşi ve ailesi de oy vermedi. Tekrar muhtar seçilen Hırçın, Birol Özsoy'un aldığı sonuca şaşırdığını söyledi. Muhtar Hırçın, "Seçime niye girdi bilmiyorum? Seçim yaklaşınca işler değişti galiba. Oyunu bana değil, bana en yakın oy alan rakibe verdiğini düşünüyorum. Kendisine bile oy atmayınca bu durum ortaya çıkıyor. Tüm köy, sıfır oy alan muhtarı konuşuyor" dedi.
ZÜĞÜRT AĞA
Zonguldak'ta kendisine oy vermeyen muhtar adayı Özsoy, başrolünü Şener Şen'in oynadığı 'Züğürt Ağa' filmindeki seçim sahnesini hatırlattı. 1985 yapımı Züğürt Ağa filminde, ağanın partisine sadece 1 oy çıkmıştı. Oyu atan kişi de ağaydı! Ancak Özsoy kendisine oy atmayınca bir oy bile alamadı.
Kendisine oy vermeyen muhtar adayı Birol Özsoy'a ailesi de oy vermedi.
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