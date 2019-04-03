Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuzgun dizisinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Kuzgun, yeni bölümde Dila ile karşı karşıya geldi. Yeni bölümün sona ermesinin ardından birçok kişi merakla Kuzgun 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzgun'a savaş ilan eden Dila ilk hamlesini yapar. Kuzgun'la hiçbir şekilde ortak iş yapmayacağını, Kuzgun yerine işleri Ali ile yürüteceğini söyler. İkisinden birisi yenilene kadar, Kuzgun'la dişe diş savaşmaya kararlı olan Dila, ilk kez Terzi Derviş ile karşı karşıya gelir.

KARARLARIN BEDELİ AĞIR OLUYOR

Babası Rıfat'ın yerinin tek adayı Dila'dır. Derviş, düzeni bozmaması konusunda Dila'yı uyarsa da, Dila ile Kuzgun arasındaki savaş bütün dengeleri altüst eder. Dila'nın aldığı kararların bedeli çok ağır olacaktır.

KUMRU CİNAYETİN ARKA PLANINI ARAŞTIRIYOR

Öte yandan Kumru, Şermin'in Şeref Dağıstanlı cinayetiyle ilgili kendisine verdiği görüntülerden sonra, bu cinayetin arka planını araştırmaya koyulur. Kumru, bulacağı bilgilerden sonra Bora'nın karşısına çıkar. Kartal ise Ali'yle iş yapmanın en tehlikeli yüzüyle tanışırken, Ali'ye hiç beklemediği bir şekilde borçlanır. Kartal, Ali'ye borçlu olmanın yükünü kendince hafifletmek için elinden geleni yapacaktır.

KUZGUN DİLA'YA EVLENME TEKLİFİ EDİYOR

Kuzgun'la arasındaki bağı yok etmek isterken Behram Adıvar'a başkaldıran Dila, artık ölümle yaşam arasında ince bir çizgide yürümektedir. Kuzgun hiç olmayacak bir anda ve zamanda Dila'ya evlenme teklif eder ve Dila'ya "evet" demek dışında bir seçenek bırakmamak için oyununu kurar. Dila'ya olan hayranlığı her geçen gün daha da artan Bora, Dila'nın Kuzgun'la evlenmesinin önüne geçmek için, Kuzgun'un oyununu bozmak üzere harekete geçer. Artık herkes kılıçlarını çekmiştir. Bu ölüm oyunun içinde bilmeden Kartal da yer alacaktır.

DİLA VE KUZGUN SAVAŞI BÜYÜYOR

Kuzgun'un kendisini köşeye sıkıştırmak için yaptığı hamlelerden sonra, Dila öfkeyle Kuzgun'un kapısını dayanır. Dila ile Kuzgun arasındaki yüzleşmenin şiddeti, ikisi arasındaki uçurumu giderek derinleştirir. Kuzgun ile Dila'nın birbirlerine karşı başlattıkları savaş, nikah masasında arenasını değiştirecektir. Dila ile Kuzgun'un nefretlerinin ve öfkelerinin gölgesinde bu savaşta hesaba katmadıkları en önemli şey, kalpleri olacaktır.