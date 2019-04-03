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  • 03.04.2019 21:48
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 21:48

açıklandı! MPİ 3 Nisan çekiliş sonuçları sorgulama...

'da şanslı numaralar birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. 3 Nisan Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. İşte 3 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama...

3 Nisan Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen 'da 3 Nisan Çarşamba günü kazanan numaralar belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da kazanan numaraları merak ediyordu. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama...

3 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 1 - 3 - 13 - 34 - 35 - 48

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

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