Mavi Balina oyunu çocukları intihara sürüklemeye devam ediyor. İlk olarak 2013 yılında yayılan bu oyun dünya genelinde birçok çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Oyun, son olarak bugün Van'da bir çocuğun daha hayatını kaybetmesine yol açtı. Şimdi birçok kişi Mavi Balina oyunu nedir sorusuna yanıt arıyor.

MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR?

Mavi Balina oyunu yine can almaya devam ediyor. "Mavi Balina Challenge" olarak bilinen ve birçok ülkede oynanabildiği iddia edilen bu oyun iddialara göre oyun 50 bölümden oluşuyor ve son bölümde oyuncunun intihar etmesi isteniyor.

Oyun, ilk olarak 2013 yılında VKontakte isimli sosyal ağda yer alan "ölüm grubu" isimli bir grup üzerinden yayılmaya başladı. Oyun sebebiyle ilk intihar 2015 yılında gerçekleşti. Oyunu üniversiteden uzaklaştırılan eski bir psikoloji bölümü öğrencisi olan Philipp Budeikin'in yazdığı bilinmektedir. Oyun nedeniyle "en az 16 çocuğu intihar etmeye teşvik etmek" suçundan tutuklanan Budeikin, yaptığı açıklamada "toplumu biyolojik atıklardan temizlemek" amacıyla oyunu yaptığını belirtmiştir. Rus Novoya gazetesine göre oyun nedeniyle gerçekleşen intiharların 130'a ulaştığını belirmiştir.

MAVİ BALİNA OYUNU YİNE CAN ALDI

Van'da dün saat 11.00 sıralarında okuldan çıkan 5 kız öğrenci, merkez Tuşba ilçesinde yer alan Toprak Kale'nin kayalık bölgesine gitti. Burada kendini kayalıklardan boşluğa bırakan öğrencilerden 14 yaşındaki Sevda Erkaçmaz intihar ederken, yanında bulunan 4 arkadaşı ise son anda intihardan vazgeçti. Olay yerinde hayatını kaybeden Sevda'nın ölümüyle ilgili çıkan detaylar ise tüyler ürpertti.

Küçük Sevda'nın ölümünün ardından emniyet ve savcılık araştırması sonucunda, 'Mavi Balina' oyunu ortaya çıktı. Sevda'nın intihar etmeden önce eline bir kalp çizip intihar edeceği '02.04.2019' tarihini yazması dikkat çekti. Olayın adli boyutu araştırılırken, Sevda'nın 3 arkadaşı ise ailelerinden alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

"AİLELER ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKSIN"

Başka ailelerin de aynı acıyı yaşamaması için çağrıda bulunan Erkaçmaz, "Yüreğim kor ateşiyle yanıyor. İstiyorum ki aileler kendi çocuklarına sahip çıksın. Milli eğitim okullarda denetimler yapsın. Öğrencileri göz ardı etmesinler" diye konuştu.