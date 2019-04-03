Yangın, saat 21.00 sıralarında Hadımköy TEM Otoyolu Silivri istikametinde meydana geldi. Seyir halindeyken motor kısmında dumanların çıktığını fark eden sürücü, otomobilini kenara çekerek durdurdu. Ardından otomobilden alevler yükseldi.
KULLANILMAZ HALE GELDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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