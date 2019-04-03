9 Mart 1954'te dünyaya gelen Bobby Sands, Kuzey İrlandalı bir siyasetçidir. Şu sıralar vatandaşların merakla araştırdığı sorular arasında Bobby Sands hangi ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmiştir sorusu da yer alıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

BOBBY SANDS HANGİ ÜLKENİN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN MÜCADELE ETMİŞTİR?

Robert Gerard Sands 9 Mart 1954 İrlanda'da dünyaya gelmiştir. Genç yaşta tanıştığı Cumhuriyetçi düşünceyi takiben Geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu'na katıldı. 1972 yılında tutuklanarak cezaevine girdi ve kısa ömrünün büyük bir bölümünü cezaevinde geçirdi. 1981 yılında siyasi tutsakların statülerinin iyileştirilmesi için başlattığı açlık grevi sırasında dışarıdaki örgütlü çabayla Parlamento'ya seçildi, fakat öncülük ettiği 1981 İrlanda açlık grevi'nin 66. gününde yaşama veda etti.

Dünya mücadele tarihinin en genç ve en sevilen figürlerinden olan Sands'den geriye, şiirleri, şarkı sözleri ve günlükleri kaldı. Günlüğündeki son cümle, 'Tiocfaidh ár lá (Bizim de günümüz gelecek) idi. Cezaevinde yazdığı şiirler "Hapishane Şiirleri" adıyla yayımlandı.