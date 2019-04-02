Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi 409. Sokak'ta, Cihan Emir (18) idaresindeki 16 AEM 62 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğinin beton zeminine çarptı.

Kazada Cihan Emir ile otomobilde bulunan Gökmen T. (18) ve Yücel Y. (18) araç içinde sıkışarak ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Cihan Emir ve Yücel Y. 112 Acil ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gökmen T. ise Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Cihan Emir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.