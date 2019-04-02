Üç aylarda bulunduğumuz şu günlerde vatandaşlar "Ramazan Bayramı" hakkında detayları araştırıyor. "Ramazan Bayramı ne zaman?" sorusu bu nedenle çok aranan konular arasında yer alıyor. 2019 Dini Günler Takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Ramazan Bayramı tarihi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 yılının Ramazan ayı bu sene 6 Mayıs tarihinde başlayacak. Ramazan Bayramı ise, 4 Haziran'da başlayıp, 6 Haziran Perşembe günü sona erecek. İşte Ramazan Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı...

- Ramazan Bayramı Arefesi: 3 Haziran 2019 Pazartesi

- Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 4 Haziran 2019 Salı

- Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 5 Haziran 2019 Çarşamba

- Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 6 Haziran 2019 Perşembe

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramının arefe günü ise 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramının dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak.

Tatilin hafta sonuna gelmesi dolayısıyla Kurban Bayramı tatili toplamda 4 buçuk gün olacak. Ancak 15 ve 16 Ağustos tarihleri köprü izin ile birleştirilirse çalışanların tatil süresi 9 güne çıkmış olacak.