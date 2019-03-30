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  • 30.03.2019 10:19
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 10:34

'da dehşet! Kadını vurup girişiminde bulundu

'da arkasından gelen Zeynel A. tarafından silahla vuruldu. Saldırgan cadde üzerinde aynı silahla girişiminde bulundu.

İstanbul'da dehşet! Pusu kurup...

'de silahlı dehşet. Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde arkasından gelen 'ın silahlı saldırısına uğradı.

Kadına tabancayla ateş eden Zeynel Akbaş cadde üzerinde aynı silahla girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.


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