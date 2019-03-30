Arda henüz 20 yaşındaydı. Derslerinde de oldukça başarılıydı. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazandı. Geçtiğimiz günlerde kayıplara karıştı. Cesedi ormanlık alanda çıktı. Ölümü şaşırttı, ailesi yıkıldı. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman (20), 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Telefonundan son olarak Belgrad Ormanı'nda sinyal alındı. Arama çalışmaları başlatıldı. Önceki gün ise cansız bedenine ulaşıldı. Gencin yanındaki, alkol şişesi ve antidepresan dikkat çekti. Polis ise intihardan şüphelendi. Acı haberi alan ailesi ve yakınları yıkıldı. Sır ölümü ise otopsi çözecek.
ANNE BABA AYRI
Hayatını kaybeden Arda Duman'ın Radyo D'de görev yapan Sedat Duman ile Show TV eski Kurumsal İletişim Müdürü Nurcan Arda'nın oğlu olduğu ortaya çıktı. Çift ise 10 yıldır ayrıydı.
ÇOK BAŞARILIYDI
14 yaşındaki Ege isimli bir kardeşi olduğu öğrenilen genç adamın, öğrenci yurdunda kaldığı belirtildi. Sedat Duman, dün oğlunun cenazesini Adli Tıp'tan aldı. Acılı baba, "Oğlum çok başarılıydı. Türkiye derecesiyle okula girdi. Bölüm birincisiydi. Hayatı kitap okumak ve okuldu. Söyleyecek bir şeyim yok" dedi. Arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Öte yandan Duman'ın cep telefonu ve bilgisayar kayıtlarının inceleme altında olduğu öğrenildi. Duman'ın Levent'teki Afet Yolal Camii'nde düzenlenen törene ailesi ile arkadaşları katıldı. Gözyaşları sel olup aktı. Genç adam, son yolculuğuna uğurlandı.
Baba Sedat Duman ile küçük oğlu Ege Duman, cenazede yan yana saf tuttu. Ağabeyine veda eden çocuk gözyaşlarına boğuldu.
Oğlunun tabutuna sarılan anne Nurcan Arda, gözyaşlarını tutamadı.
ANNE BABA AYRI
Hayatını kaybeden Arda Duman'ın Radyo D'de görev yapan Sedat Duman ile Show TV eski Kurumsal İletişim Müdürü Nurcan Arda'nın oğlu olduğu ortaya çıktı. Çift ise 10 yıldır ayrıydı.
ÇOK BAŞARILIYDI
14 yaşındaki Ege isimli bir kardeşi olduğu öğrenilen genç adamın, öğrenci yurdunda kaldığı belirtildi. Sedat Duman, dün oğlunun cenazesini Adli Tıp'tan aldı. Acılı baba, "Oğlum çok başarılıydı. Türkiye derecesiyle okula girdi. Bölüm birincisiydi. Hayatı kitap okumak ve okuldu. Söyleyecek bir şeyim yok" dedi. Arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Öte yandan Duman'ın cep telefonu ve bilgisayar kayıtlarının inceleme altında olduğu öğrenildi. Duman'ın Levent'teki Afet Yolal Camii'nde düzenlenen törene ailesi ile arkadaşları katıldı. Gözyaşları sel olup aktı. Genç adam, son yolculuğuna uğurlandı.
Baba Sedat Duman ile küçük oğlu Ege Duman, cenazede yan yana saf tuttu. Ağabeyine veda eden çocuk gözyaşlarına boğuldu.
Oğlunun tabutuna sarılan anne Nurcan Arda, gözyaşlarını tutamadı.
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