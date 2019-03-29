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  • 30.03.2019 07:32
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 07:32

'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı! 30 Mart 2019

30 Mart 2019 Cumartesi nasıl olacak? Genel Müdürlüğü ni internet sitesi üzerinden yayınladı. Yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilirken, bazı bölgelerin ise kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışının etkisi altında kalacağı açıklandı. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 30 Mart 2019 Cumartesi son dakika ...

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (40-80 kg/m2) yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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