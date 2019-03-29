Son manzara!

ANTALYA Muratpaşa'da Suzan Hazer (26), dün akşam denizi izlemek üzere falezlere geldi. Terastan manzaraya bakan Hazer, 40 metre yükseklikteki falezlerden düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, deniz ile karanın birleştiği noktaya düşen talihsiz kadının cansız bedenine ulaştı. Hazer'in yıllar önce anne-babasını kaybettiği ve onlara duyduğu özlemi sosyal paylaşım sitesinden üzerinden yazdığı ortaya çıktı.