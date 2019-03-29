Ölüm Şevki!

Adana'da 51 yaşındaki Şevki Ç. bir süre önce Seyhan Devlet Hastanesi'nde psikiyatri, gastroloji, nöroloji ile ruh ve sinir hastalıkları bölümünde tedavi gördü. Ancak hastalığı bir türlü geçmeyen adam dün hastanenin çatısına çıktı. Çevredekiler, polis ekiplerine haber verdi. Ekipler ikna çalışmalarına başlarken çatıdan sarkan Şevki Ç. kendini boşluğa bıraktı. Büyük bir gürültüyle beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan adam hemen yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir görgü tanığı ise şunları söyledi: "İkna etmek için biz ve güvenlik güçleri çok çaba sarf ettik ama dinlemedi. İntihar etti. Çok üzüldük." Öte yandan olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefon kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.
- Yaşam
- 29.03.2019
- Gazete
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