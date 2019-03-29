31 Mart 2019 tarihinde Türkiye sandık başına gidecek. 31 Mart yerel seçimleri özellikle sandık başındaki görevlileri etkileyecek. 31 Mart 2019 tarihinde oy verme işlemleri akşam saatlerinde sona erecek ve 1 Nisan'a sayım yapılacak. Peki seçimlerde görevli memurlar, polisler idari izinli sayılacak mı? 1 Nisan Pazartesi günü tatil olacak mı? İşte tüm detaylar

DEVLET MEMURLARI 1 NİSAN'DA TATİL Mİ?

1 Nisan 2019 resmi tatil değildir. Bu nedenle diğer devlet memurları görevlerinin başında olacaklar.

KAMU KURUMLARI, DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?

Okullar bahsettiğimiz üzere 1 Nisan günü kapalı durumdalar. Fakat kamu daireleri 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaklar. Akabinde memurlar ve diğer kamu çalışanlarını da görevlerine devam edecekler.

Seçimlerde görevli memurlar, polisler idari izinli mi sayılacaklar?

Geçtiğimiz seçimlerde seçimlerde görev alan bütün memurlar ertesi gün idari izinli sayılmışlardır. Ancak bu seçim dönemi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca yine geçtiğimiz seçimlerde görev alan polis ve jandarmalar ise yine memurların aksine ertesi gün idari izinli sayılmamışlardı.

İDARİ İZİN NEDİR

İdaresi izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

İDARİ İZİN RESMİ TATİL YERİNE GEÇER Mİ

Kanuni tatillerde yasal süreler durmaktadır. Örnek olarak bir şeye itiraz edeceksiniz ve 7 gün süreniz var. Bu sürenin bitişi kanuni tatile denk gelirse süreniz işlemez ve ilk iş gününe kadar uzar. Ancak idari tatilde süreler işler ve sanki tatil değilmiş gibi işlemeye devam eder. Bu hususa dikkat edilmezse hak kaybı yaşanabilir.

Ne yazık ki idari tatil ve resmi tatil oldukça fazla karıştırılan kavramlardır. Kısaca belirtmek gerekirse: Resmi tatilde bütün iş yerleri tatil iken, idari tatilde kurumlar kapanmıyor, işler normal mesaideki gibi devam ediyor. Tek farkı nöbetçi olarak bırakılan bir ya da bir kaç memur.

SEÇİM NEDİR?

Seçim bir kişinin belirli bir göreve, kanunların gösterdiği şekilde verilecek oylarla getirilmesi sistemidir. Millet Meclisi, Senato, Belediye Meclisi, II Genel Meclisi, İhtiyar Heyeti üyeleriyle muhtarlar hep seçimle iş başına getirilir. Böylece seçmenleri adına hareket ve faaliyet gösterme yetkisini kazanırlar. Seçimler, halkın, hemşerilik ve yurttaşlık haklarının belirmesi demektir. Anayasamızın 55. maddesine göre, yurttaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır. Siyasi seçimler belli başlı iki sisteme göre yapılır. «Çoğunluk Sistemi» nde, bir seçim bölgesinde kullanılan oyların çoğunu kazanan parti, ya da şahıs, seçimi de kazanmış olur. Öteki oylar boşa gider. «Nispi Sistem» de ise üyelikler,. kazanılan oy oranında paylaşılır.