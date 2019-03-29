Kısa mesafe pazarlığı yapan taksiciye 30 gün men! 2 taksici, araçları dolmuş gibi kullandı. Vatandaşlarla ‘kısa mesafe’ pazarlığı yaptı. İkili, olayı kameraya çeken genci de tartakladı. Şoförlere toplam 4 bin 530 lira ceza yazıldı. Araçlar da bağlandı.

İstanbul'un trafik çilesine, taksiciler de eklendi. Sayıları 20 bini bulan taksiciler, kuralları ihlal ederek vatandaşları canından bezdirdi. Uğur A., taksiye binmek istedi.



30 GÜN TRAFİKTEN MEN

Uğur A., taksiyi dolmuş gibi kullanan taksicilerin vatandaşlarla 'kısa mesafe' pazarlığı yaptığını fark etti. Yakın mesafe gideceği için taksiye alınmayan Uğur A., olayı cep telefonuna kaydetti. Bunu gören 2 taksici, Uğur A.'yı darp etti. Mağdur genç, görüntüleri ilgili birimlere gönderdi. Harekete geçen ekipler, plakaları tespit edilen 2 taksiciyi enseledi. Şubeye götürülen taksicilere, 2 bin 265'şer lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin kullandığı taksiler ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.



​TAKSİ ŞİKAYETİ NASIL YAPILIR?

Kural tanımayan bazı taksiciler, vatandaşları mağdur ediyor. Mağdurlar ise taksicileri nereye şikayet edeceklerini tam olarak bilmiyor. Taksicilere ilişkin şikayetler için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın 444 15 23 numaralı hattı aranabiliyor. Ayrıca







​Kısa mesafe pazarlığı yapan taksiciler böyle görüntülendi.



Trafik ekipleri, skandala imza atan taksicileri kısa sürede yakaladı.



Yenikapı'da kısa mesafe gitmek isteyen yolcuları araca almayan taksiciler, yaşananları kayıt altına alan genci darp etti. Araçları trafikten men edildi.







'ALO 153' hattı arandığında, şikayet ve çözümü şu aşamalardan geçiyor:

Önce vatandaşın şikayeti dinleniyor.

Belirlenen problem, kayıt altına alınıyor.

Problem, ilgili müdürlüğe iletiliyor.

Başvuruyu alan müdürlük sorunla ilgileniyor.

Müdürlüğün onaylanan çözümü vatandaşa bildiriliyor.

Şikayetle ilgli gerekli cezai işlem uygulanıyor. trafik çilesine, taksiciler de eklendi. Sayıları 20 bini bulan taksiciler, kuralları ihlal ederek vatandaşları canından bezdirdi. İstanbul Yenikapı'da yeni bir skandal patlak verdi. Yazılımcı, taksiye binmek istedi.Uğur A., taksiyi dolmuş gibi kullanan taksicilerin vatandaşlarlapazarlığı yaptığını fark etti. Yakın mesafe gideceği için taksiye alınmayan Uğur A., olayı cep telefonuna kaydetti. Bunu gören 2 taksici, Uğur A.'yı darp etti. Mağdur genç, görüntüleri ilgili birimlere gönderdi.Şubeye götürülen taksicilere,kesildi.Kural tanımayan bazı taksiciler, vatandaşları mağdur ediyor. Mağdurlar ise taksicileri nereye şikayet edeceklerini tam olarak bilmiyor. Taksicilere ilişkin şikayetler için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın 444 15 23 numaralı hattı aranabiliyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB ) Beyaz Masa'nın 153 numaralı hattından da şikayet başvurusu yapılabiliyor.​Kısa mesafe pazarlığı yapan taksiciler böyle görüntülendi.Yenikapı'da kısa mesafe gitmek isteyen yolcuları araca almayan taksiciler, yaşananları kayıt altına alan genci darp etti. Araçları trafikten men edildi.Önce vatandaşın şikayeti dinleniyor.Belirlenen problem, kayıt altına alınıyor.Problem, ilgili müdürlüğe iletiliyor.Başvuruyu alan müdürlük sorunla ilgileniyor.Müdürlüğün onaylanan çözümü vatandaşa bildiriliyor.Şikayetle ilgli gerekli cezai işlem uygulanıyor. TÜM MANŞETLER