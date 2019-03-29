Bilim için ölen kadın tanımı hangi bilim kadını için kullanılmıştır sorusu şu sıralar vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Şimdi birçok kişi bu soruya yanıt arıyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte cevabı...

BİLİM İÇİN ÖLEN KADIN TANIMI HANGİ BİLİM KADINI İÇİN KULLANILMIŞTIR?

Cevap: MARİE CURİE​

MARİE CURİE​ KİMDİR?

Marie Curie, 7 Kasım 1867'de Polonya'da dünyaya geldi. Curie kardeşleriyle birlikte annesinin müdürlük yaptığı yurtta kalıyordu. Ülkesindeki mevcut eğitim sistemi yüzünden kadınların üniversiteye gitmesi ve teknik eğitim almaları için yurt dışına gitmeleri gerekmekteydi.

Kardeşi Bronya ile para biriktirdiler. 1885 senesinde Bronya, Sorbonne'da tıp eğitimi görmeye başladı. Mezuniyetinin ardından Bronya, Marie'ye matematik ve fizik eğitimi alması için yardım etti.

1891 yılının Kasım ayında başladığı eğitiminde bir buçuk yıl sonunda sınıfının birincisi olarak fizik diploması aldı. 1894 yılında matematik alanında ikinci diplomasını aldı.

1896 yılında öğretmenlik diplomasını aldıktan sonra 1897 yılında daha önce Henri Becquerel'in duyurduğu, uranyum tuzlarının yaydığı, sonraları radyoaktivite olarak adlandırılacak olan ışın üzerinde detaylı bir şekilde çalışmaya başladı.