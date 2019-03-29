Canlı bilgi yarışması Hadi'de ipucu sorusu heyecanı sona erdi. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, " Michael Jordan basketbol kariyeri boyunca NBA'da kaç kez şampiyonluk yaşamıştır?" İşte merakla araştırılan 29 Mart Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

29 MART HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Michael Jordan kariyeri boyunca NBA'da kaç kez şampiyonluk yaşamıştır?

Cevap: MİCHAEL JORDAN 6 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTIR.

MİCHAEL JORDAN KİMDİR?

17 Şubat 1963 tarihinde dünyaya gelen Michael Jordan, 5 kez MVP ödülü aldı ve 10 kez All-NBA Takımı ilk beş kadrosunda yer aldı. 9 kez NBA En İyi Savunma Kadrosu ilk beşinde, 14 kez NBA All-Star maçında ve 3 kez ise NBA All-Star maçı en değerli oyuncusu başarısı kazandı. İstatistiklerde 10 kez ligin en çok sayı atan oyuncusu, 3 kez top çalma birincisi oldu. Bunların dışında 6 kez NBA Finalleri MVP Ödülü aldı ve 1988 yılında NBA Yılın Defans Oyuncusu ödülü kazandı. Halen 30.12 sayı ortalaması ile NBA'in normal sezondaki, 33.4 sayı ile de play-off'ların en yüksek sayı ortalamasına sahip oyuncusudur. 1999'da, ESPN tarafından 20. yüzyıldaki Kuzey Amerika'nın en büyük sporcusu ilan edildi. Associated Press ise Babe Ruth'un ardından yüzyılın en başarılı ikinci sporcusu olarak açıkladı.