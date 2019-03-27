Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Sayısal Loto'da bekleyiş son buldu. Geçen hafta cumartesi günü 6 bilen çıkmadı. Böylece 1 milyon 513 bin 687 TL bu haftaya devretmiş oldu. Peki, bu haftanın kazanan şanslı numaraları kim oldu? İşte 27 Mart Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

27 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 3 - 9 - 20 - 35 - 38 - 44

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.