Bir garip ölüm

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Yasin Düşüner, 3 hafta önce Amerikan futbolu oynarken ayağını kırdı. Taburcu olduktan sonra kaldığı yurt odasında rahatsızlanan Düşüner, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Düşüner için öğrenim gördüğü üniversitede tören yapıldı.
DAÜ Amerikan Futbol Takımı'nda oynayan Yasin Düşüner için düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Necdet Osam, idari ve akademik personelin yanı sıra okul ve takım arkadaşları katıldı. Düşüner'in cenazesi daha sonra gözyaşlarıyla memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine uğurlandı. Genç yaşta hayatını kaybeden Yasin Düşüner, dün öğlende kılınan cenaze namazının ardından Bursa Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yasin Düşüner'in akciğerde emboli oluşması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak ailesi, ölümünün ayağının kırılması sonrası yapılan tedaviden kaynaklandığını düşünüyor.
DAÜ Amerikan Futbol Takımı'nda oynayan Yasin Düşüner için düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Necdet Osam, idari ve akademik personelin yanı sıra okul ve takım arkadaşları katıldı. Düşüner'in cenazesi daha sonra gözyaşlarıyla memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine uğurlandı. Genç yaşta hayatını kaybeden Yasin Düşüner, dün öğlende kılınan cenaze namazının ardından Bursa Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yasin Düşüner'in akciğerde emboli oluşması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak ailesi, ölümünün ayağının kırılması sonrası yapılan tedaviden kaynaklandığını düşünüyor.
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