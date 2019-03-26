Eşini öldürüp, 'gidin evden alın' diyen zanlının, ilk karsını da öldürdüğü ortaya çıktı. Olay 18 Mart'ta Antalya'da yaşandı. Özcan Işıldar (46), tartıştığı eşi Nihal Işıldar'a (37) kurşun yağdırdı. Sonra da kaçtı. Talihsiz kadın kurtarılamadı. Polis, Işıldar'ın Mersin'de olduğunu belirledi.
Şüpheliyi gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Özcan Işıldar'ın 1991 yılında eski eşini öldürüp cezaevinde yattığı, 'kasten öldürme' suçu dahil 7 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi.
Işıldar, 1991'de ilk karısını öldürmüş.
Şüpheliyi gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Özcan Işıldar'ın 1991 yılında eski eşini öldürüp cezaevinde yattığı, 'kasten öldürme' suçu dahil 7 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi.
Işıldar, 1991'de ilk karısını öldürmüş.
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