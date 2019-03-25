İzmir'de İpek Şimşek (16), kemik ağrısı çekti. Doktor "Gelişim belirtisi" deyip eve gönderdi. Fakat şikayeti dinmedi. İkinci muayenede kanser olduğunu öğrendi. Bacağı kesildi. Küba'da tedavi için destek istedi: Yaşamak istiyorum.