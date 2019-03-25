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e yakalanan ve bacağı kesilen 'da tedavi olabilmek için yardım bekliyor

Hayat çığlığı

'de (16), kemik ağrısı çekti. Doktor "Gelişim belirtisi" deyip eve gönderdi. Fakat şikayeti dinmedi. İkinci muayenede olduğunu öğrendi. Bacağı kesildi. 'da tedavi için destek istedi: Yaşamak istiyorum.

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