Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. 12.30 yarışmasında ödül 10 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "ugünkü ipucumuz 1960'lı yıllarda TRT'de uzun yıllar devam eden "Evet-Hayır" yarışması hakkında sevgili hadiciler. Stüdyoda yanına çağırdığı konuğuna sorular sorarak ilerleyen yarışmayı eskiler çok net hatırlıyordur. Peki siz bu stüdyo programlarının öncülerinden sayılan sunucumuzu tanıyor musunuz?" denildi. İşte 25 Mart Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (25 MART 2019)

Soru: Evet Hayır yarışmasının sunucusu kimdir?

Cevap: ERKAN YOLAÇ

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli ilinin Babaeski ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Hikmet Hanım, babası Mehmet Yolaç Edirne'lidir. Babası zamanında Bulgaristan Sofya'dan göç etti, 6 yaşındayken istanbul'a taşındı. Bir sene Saint Joseph lisesinde okudu, sınıfta kalınca Fenerbahçe Stadı'nın yanındaki, sonradan Kenan Evren Lisesi olan okulda devam etti. Babasının işi nedeniyle 1951'de Karabük'e taşınınca Kastamonu Lisesi'nde yatılı olarak okudu. 1951 yılında hayatını kaybeden babasının bir arkadaşı sayesinde Belediye Fen Dairesi'ne işe başladı.

Üniversitede Güzel Sanatlar Akademisinden 1959 yılında iç mimar olarak mezun olan Erkan Yolaç, yedek subay olarak askere gittiğinde de ordu evinde sunuculuk yaptı. Ankara Radyosu'na sınavsız girerek bayram özel eğlence programında görev yaptı.

Erkan Yolaç, eşi Asuman Tuğberk ile birlikte bir konfeksiyon atölyesi açıp işlettiler. "Yolaç Gömlekleri" adı ile gömlek üretip sattılar.

Erkan Yolaç, 21 Mart 1976 tarihinde Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlendi. Göksu adında kızı, Mehmet adında oğlu var.