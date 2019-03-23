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Az bile verdi!

’de memuru, e uğrayan genç kızları, “Bu kılıkla size az bile yapmışlar” deyip darp etti. Mahkeme sanığa, 5 ay hapis cezası ve bin 860 lira para cezası verdi.

Az bile verdi!
Kıyafet inde bulunup darp eden in cezası belli oldu. Olay 2017'de 'de meydana geldi. İiki kişinin tacizine uğrayan Derya Kılıç ve Seray Gürer, iddiaya göre polisten yardım istedi. Polis memuru O.Y., genç kızları "Bu kılıkla size az bile yapmışlar" diyerek darp etti. İkili şikayetçi oldu. Mahkeme, O.Y.'yi önce, "kasten yaralama" suçundan 4 ay, "nüfuzu kötüye kullanmak" suçundan da 6 ay hapis cezasına mahkum etti. İndirim yapan mahkeme, sanığın toplamda 5 ay hapis cezası ile bin 860 TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mağdur genç kızların avukatı Z. Cem Demirhan, verilen kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.




Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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