Hadi ipucu sorusu için vatandaşlar merak içinde bekleyişini sürdürüyor. Belli bir miktar para ödülü koyan Hadi, yarışma sonunda kazananlar arasında belirlediği miktarı bölüştürüyor. Takipçilerinin çoğalması ile yeni formatlar ekleyen Hadi'nin 12.30 yarışması için açıklama yapıldı. Haftanın son günü olan cuma günü 12.30 yarışması için ipucu sorusunu merak eden yarışmacılar, Hadi'nin yapılmayacağını öğrendi. Peki, Hadi neden yok? Hadi 12.30 yarışması neden yapılmadı? Hadi akşam yapılacak mı? İşte 22 Mart Hadi yarışması ile ilgili merak edilenler...

12.30 HADİ NEDEN YOK?

Hadi'nin resmi Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik iyileştirmeler sebebi ile bugün 12.30'da yarışmanın yapılmayacağı duyuruldu. Hadi ekibi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili hadiciler, 22 Mart Cuma 12.30 yarışmamız teknik iyileştirmeler nedeniyle gerçekleştirilmeyecektir. 19.30 Resimli hadi ve 20.30 Akşam hadisi'nde görüşmek üzere!" denildi.

Buna göre Hadi'nin 12.30'daki yarışması yapılmayacak. Hadi, bugün 19.30'da ve 20.30'daki yarışmaları ile takipçilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

HADİ NEDİR?

Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.

PARA NASIL ÇEKİLİR?

Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.