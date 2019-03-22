İstanbul cuma vakti... Bugün kılınacak cuma namazı öncesi camiler hazırlandı. Farz namazlardan olan cuma namazının İslam alemi için önemli bir yeri verdir. İslam peygamberi Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş olan cuma namazı Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul'da saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri sayfasında il il cuma saatleri görülebiliyor. İşte 22 Şubat il il cuma namazı vakti..

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (22 ŞUBAT 2019)

22 Şubat Ankara Cuma vakti: 13.01

22 Şubat İzmir Cuma vakti: 13.24

22 Şubat Antalya Cuma vakti: 13.09

22 Şubat İstanbul Cuma vakti: 13.16

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

22 Mart il il namaz vakitleri şu şekilde:

İL ÖĞLE ADANA 12:51 ADIYAMAN 12:39 AFYONKARAHİSAR 13:10 AĞRI 12:20 AMASYA 12:49 ANKARA 13:01 ANTALYA 13:09 ARTVİN 12:25 AYDIN 13:21 BALIKESİR 13:21 BİLECİK 13:12 BİNGÖL 12:30 BİTLİS 12:24 BOLU 13:06 BURDUR 13:11 BURSA 13:16 ÇANAKKALE 13:27 ÇANKIRI 12:58 ÇORUM 12:52 DENİZLİ 13:16 DİYARBAKIR 12:31 EDİRNE 13:26 ELAZIĞ 12:35 ERZİNCAN 12:34 ERZURUM 12:27 ESKİŞEHİR 13:10 GAZİANTEP 12:43 GİRESUN 12:39 GÜMÜŞHANE 12:34 HAKKARİ 12:17 HATAY 12:47 ISPARTA 13:10 MERSİN 12:54 İSTANBUL 13:16 İZMİR 13:24 KARS 12:20 KASTAMONU 12:57 KAYSERİ 12:50 KIRKLARELİ 13:23 KIRŞEHİR 12:55 KOCAELİ 13:12 KONYA 13:02 KÜTAHYA 13:12 MALATYA 12:39 MANİSA 13:22 KAHRAMANMARAŞ 12:44 MARDİN 12:29 MUĞLA 13:19 MUŞ 12:26 NEVŞEHİR 12:53 NİĞDE 12:53 ORDU 12:41 RİZE 12:30 SAKARYA 13:10 SAMSUN 12:47 SİİRT 12:24 SİNOP 12:52 SİVAS 12:44 TEKİRDAĞ 13:22 TOKAT 12:46 TRABZON 12:33 TUNCELİ 12:34 ŞANLIURFA 12:37 UŞAK 13:14 VAN 12:19 YOZGAT 12:53 ZONGULDAK 13:05 AKSARAY 12:56 BAYBURT 12:31 KARAMAN 12:59 KIRIKKALE 12:58 BATMAN 12:28 ŞIRNAK 12:22 BARTIN 13:03 ARDAHAN 12:21 IĞDIR 12:16 YALOVA 13:15 KARABÜK 13:02 KİLİS 12:44 OSMANİYE 12:47 DÜZCE 13:07



CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

NAMAZ KILARKEN DÜNYEVİ DÜŞÜNCELERE DALMAK NAMAZI BOZAR MI?

Namaz kılarken, dünyevi düşüncelerin akla gelmesi, birçok insanın karşılaştığı bir durumdur. Ancak namaz kılanın huşû ve huzur içerisinde olması önemlidir (Mü'minûn, 23/2). Dolayısıyla mümkün olduğu kadar namaza odaklanmak gerekir. Bunun için Allah Teala'yı görüyormuşçasına (Buhârî, İmân, 37) ibadet etmek ve namazı, kılınan son namaz gibi düşünerek O'na yönelmek (İbn Mâce, Zühd, 15) gerekir.

Namazda haricî düşünceler ile ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan, ezanı işitmemek için geriye dönüp olanca hızıyla kaçar, ezan bitirildiği zaman gelir. Namaz için kâmet getirilince yine geri dönüp kaçar. Kâmet bitirilince yine gelir, insan ile kalbi arasına sokulur. Filan şeyi hatırla, filan şeyi hatırla, diyerek (namaza başlamadan evvel insanın) hiç de aklında olmayan şeyleri hatırlatır durur. Nihayet insan kaç rekât kıldığını bilemez olur. İşte herhangi biriniz kaç rekât; üç rekât mı, yoksa dört rekât mı kıldığını bilmediği zaman, oturur hâlde iki kere secde (sehiv secdesi) etsin." (Buhârî, Ezan, 4; Sehv, 6,7;el-Amel fi's-Salât, 18)

İslam âlimleri bu hadisi şeriften hareketle namazda, akla ve kalbe gelen düşüncelerden dolayı, namazın bozulmayacağını ifade etmişlerdir (Kâsânî, Bedâî', I, 215; Şevkânî, Neylü'l-evtâr, III, 392). Ancak akla gelen dünyevi düşüncelerle meşgul olmamak gerekir. Zira kişinin bu tür düşüncelerden sıyrılmaya çalışmayıp bunlarla meşgul olması, namazın hem çirkinliklerden alıkoyma gücünü hem de sevabını azaltacaktır. Dolayısıyla namazda iken akla gelen haricî düşüncelerin peşine düşmemek ve Allah Teâlâ'nın huzurunda olduğunu hatırlayarak zihni toparlamaya çalışmak gerekir.