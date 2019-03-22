İstanbul cuma vakti... Bugün kılınacak cuma namazı öncesi camiler hazırlandı. Farz namazlardan olan cuma namazının İslam alemi için önemli bir yeri verdir. İslam peygamberi Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş olan cuma namazı Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul'da saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri sayfasında il il cuma saatleri görülebiliyor. İşte 22 Şubat il il cuma namazı vakti..
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (22 ŞUBAT 2019)
22 Şubat Ankara Cuma vakti: 13.01
22 Şubat İzmir Cuma vakti: 13.24
22 Şubat Antalya Cuma vakti: 13.09
22 Şubat İstanbul Cuma vakti: 13.16
İL İL NAMAZ VAKİTLERİ
22 Mart il il namaz vakitleri şu şekilde:
|İL
|ÖĞLE
|ADANA
|12:51
|ADIYAMAN
|12:39
|AFYONKARAHİSAR
|13:10
|AĞRI
|12:20
|AMASYA
|12:49
|ANKARA
|13:01
|ANTALYA
|13:09
|ARTVİN
|12:25
|AYDIN
|13:21
|BALIKESİR
|13:21
|BİLECİK
|13:12
|BİNGÖL
|12:30
|BİTLİS
|12:24
|BOLU
|13:06
|BURDUR
|13:11
|BURSA
|13:16
|ÇANAKKALE
|13:27
|ÇANKIRI
|12:58
|ÇORUM
|12:52
|DENİZLİ
|13:16
|DİYARBAKIR
|12:31
|EDİRNE
|13:26
|ELAZIĞ
|12:35
|ERZİNCAN
|12:34
|ERZURUM
|12:27
|ESKİŞEHİR
|13:10
|GAZİANTEP
|12:43
|GİRESUN
|12:39
|GÜMÜŞHANE
|12:34
|HAKKARİ
|12:17
|HATAY
|12:47
|ISPARTA
|13:10
|MERSİN
|12:54
|İSTANBUL
|13:16
|İZMİR
|13:24
|KARS
|12:20
|KASTAMONU
|12:57
|KAYSERİ
|12:50
|KIRKLARELİ
|13:23
|KIRŞEHİR
|12:55
|KOCAELİ
|13:12
|KONYA
|13:02
|KÜTAHYA
|13:12
|MALATYA
|12:39
|MANİSA
|13:22
|KAHRAMANMARAŞ
|12:44
|MARDİN
|12:29
|MUĞLA
|13:19
|MUŞ
|12:26
|NEVŞEHİR
|12:53
|NİĞDE
|12:53
|ORDU
|12:41
|RİZE
|12:30
|SAKARYA
|13:10
|SAMSUN
|12:47
|SİİRT
|12:24
|SİNOP
|12:52
|SİVAS
|12:44
|TEKİRDAĞ
|13:22
|TOKAT
|12:46
|TRABZON
|12:33
|TUNCELİ
|12:34
|ŞANLIURFA
|12:37
|UŞAK
|13:14
|VAN
|12:19
|YOZGAT
|12:53
|ZONGULDAK
|13:05
|AKSARAY
|12:56
|BAYBURT
|12:31
|KARAMAN
|12:59
|KIRIKKALE
|12:58
|BATMAN
|12:28
|ŞIRNAK
|12:22
|BARTIN
|13:03
|ARDAHAN
|12:21
|IĞDIR
|12:16
|YALOVA
|13:15
|KARABÜK
|13:02
|KİLİS
|12:44
|OSMANİYE
|12:47
|DÜZCE
|13:07
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).
NAMAZ KILARKEN DÜNYEVİ DÜŞÜNCELERE DALMAK NAMAZI BOZAR MI?
Namaz kılarken, dünyevi düşüncelerin akla gelmesi, birçok insanın karşılaştığı bir durumdur. Ancak namaz kılanın huşû ve huzur içerisinde olması önemlidir (Mü'minûn, 23/2). Dolayısıyla mümkün olduğu kadar namaza odaklanmak gerekir. Bunun için Allah Teala'yı görüyormuşçasına (Buhârî, İmân, 37) ibadet etmek ve namazı, kılınan son namaz gibi düşünerek O'na yönelmek (İbn Mâce, Zühd, 15) gerekir.
Namazda haricî düşünceler ile ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan, ezanı işitmemek için geriye dönüp olanca hızıyla kaçar, ezan bitirildiği zaman gelir. Namaz için kâmet getirilince yine geri dönüp kaçar. Kâmet bitirilince yine gelir, insan ile kalbi arasına sokulur. Filan şeyi hatırla, filan şeyi hatırla, diyerek (namaza başlamadan evvel insanın) hiç de aklında olmayan şeyleri hatırlatır durur. Nihayet insan kaç rekât kıldığını bilemez olur. İşte herhangi biriniz kaç rekât; üç rekât mı, yoksa dört rekât mı kıldığını bilmediği zaman, oturur hâlde iki kere secde (sehiv secdesi) etsin." (Buhârî, Ezan, 4; Sehv, 6,7;el-Amel fi's-Salât, 18)
İslam âlimleri bu hadisi şeriften hareketle namazda, akla ve kalbe gelen düşüncelerden dolayı, namazın bozulmayacağını ifade etmişlerdir (Kâsânî, Bedâî', I, 215; Şevkânî, Neylü'l-evtâr, III, 392). Ancak akla gelen dünyevi düşüncelerle meşgul olmamak gerekir. Zira kişinin bu tür düşüncelerden sıyrılmaya çalışmayıp bunlarla meşgul olması, namazın hem çirkinliklerden alıkoyma gücünü hem de sevabını azaltacaktır. Dolayısıyla namazda iken akla gelen haricî düşüncelerin peşine düşmemek ve Allah Teâlâ'nın huzurunda olduğunu hatırlayarak zihni toparlamaya çalışmak gerekir.
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