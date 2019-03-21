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  • 21.03.2019 13:16
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 13:18

'da metro seferlerinde aksama

Son dakika haberine göre Taksim-Kabataş arası hizmet veren füniküler hattında bir arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Konu ile ilgili Metro 'dan yapılan açıklamada, "F1 hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferler yapılamamaktadır" denildi.

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Metro 'dan yapılan açıklamada, füniküler hattında yaşanan arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı, teknik ekiplerin arızayı gidermek amacıyla bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Füniküler hattını kullanmak için Taksim istasyonuna gelen yolcular, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

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