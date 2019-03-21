İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, füniküler hattında yaşanan arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı, teknik ekiplerin arızayı gidermek amacıyla bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Füniküler hattını kullanmak için Taksim istasyonuna gelen yolcular, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
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