Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Merhabalar, bugün biraz geçmişe gidiyoruz; MÖ 3000-4000 yıllarındaki bir buluşu soracağız. Ameliyatlarda yaraları dikmek için kullanılan, hayvan bağırsağından yapılmış ipliğin adı nedir, biliyor musunuz?" denildi. İŞte 21 Mart Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (21 MART 2019)

Soru: Ameliyatlarda yaraları dikmek için hayvan bağırsağından yapılan ipliğin adı nedir?

Cevap: KATKÜT

KATKÜT HAKKINDA

Ameliyatlarda yaraları dikmek için kullanılan, bağırsaktan yapılmış iplik. Daha çok koyun olmak üzere, at, katır veya eşek bağırsağından elde edilen, genellikle tıpta ameliyat ipliği olarak kullanılan, özel olarak hazırlanmış bir iplik.

Bağırsaklar temizlenir, alkali sıvılarla muamele edilir ve steril (mikropsuz) hale getirilir. Dikildiği yerden, zamanla, yara uçları kaynadıktan sonra doku tarafından emilir, ayrıca yara bölgesinden almak gerekmez. Açık yara uçlarını birbirine yaklaştırarak iyileşmeyi çabuklaştırmak ve kesik damar uçlarını birbirine dikmek için kullanılır. Ayrıca, keman, harp ve yayların ipliklerinde de kullanılmıştır.